美國一名男子今年3月和朋友到一間連鎖餐廳用餐，未料喝蔬菜通心粉湯時，突然覺得嘴裡刺刺的，有東西勾住他的口腔內壁，吐出來一看才驚覺是一隻帶毛的老鼠腳，讓男子感到噁心不已，忍不住嘔吐。

Michigan man sues Olive Garden after ‘finding rat’s foot in bowl of soup’ https://t.co/IOKmOfWLlU pic.twitter.com/mCSooSdwxY — New York Post (@nypost) August 23, 2023

根據《紐約郵報》報導，美國一名54歲男子豪伊（Thomas Howie）3月11日和朋友到底特律一間連鎖義大利餐廳用餐，吃到蔬菜通心粉湯時，豪伊突然感覺嘴裡刺刺的，好像有東西勾住他的口腔內壁，原本還以為是一根針，吐出來一看卻發現竟是一根毛茸茸的老鼠腳，讓豪伊瞬間作嘔，「這太噁心了，我無法控制自己，我的胃一直在翻滾，然後就在餐廳裡吐了。」

隨後豪伊氣得報警，等警方來到現場後，立刻向他們展示他差一點吞下肚的老鼠腳，警方看到後也感到一陣噁心。最終豪伊向餐廳提告，索賠2萬5000美元（約新台幣79.5萬），但餐廳發言人表示，「我們沒有理由相信這名顧客的說法有任何真實性。」

根據起訴書內容，和豪伊一同用餐的朋友在事發當下曾叫來經理，對方只說不知道該如何處理，隨後一名員工走到他們的餐桌旁說，「真有趣，我們的蔬菜湯甚至是不放肉的。」而豪伊離開餐廳後，立刻到醫院注射破傷風疫苗，並透露這件事導致他連續數天腹瀉、嘔吐，並且數個月以來心情都受到嚴重影響，一直在和焦慮、憂鬱對抗。