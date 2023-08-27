日本一名飼主近日分享自家鴿子的生活照，畫面中的鴿子看起來異常強壯，尤其是挺著大塊胸肌和一雙睥睨眾生的超殺眼神，看起來威嚇力十足，照片曝光後短短4天就吸引百萬網友朝聖，不少人打趣直呼「壓力山大！」

日本一名飼主近日在社群平台「X」分享自家孔雀鴿「Lamu」（らむ）的生活照，由於Lamu走路時尾部羽毛會像孔雀一樣「開屏」，在網路上收獲不少粉絲，近日一張「超巨視角」的照片更意外爆紅。

畫面中可見，鏡頭前的Lamu就像是破牆而出，不僅身形看起來放大好幾倍，就連胸肌也異常發達，特別是一雙睥睨眾生的超殺眼神，讓人看了不寒而慄，彷彿是在對著飼主說「終於起床啦？該起來工作了」。

照片上傳4天就累積近185萬人次瀏覽，網友們紛紛留言直呼「睡不著了」、「有種巨人破牆而出的既視感」、「看了壓力山大啊」；不過飼主也在留言處解釋，這其實是拍照角度造成的效果，平時的Lamu小巧可愛，「胸肌」觸感也十分柔軟。