大陸考古團隊在四川成都的高山古城遺址出土多具來自4000年前古蜀人的骨架，驚奇地發現其中19具人骨竟都被人為拔除牙齒，成了「缺牙骷髏」，為了釐清背後的原因，他們將人骨送往實驗室研究，結果顯示可能為成人儀式或宗教儀式。

根據陸媒報導，古蜀是在現今大陸四川出現的史前古文化部落，2015年考古團隊在成都大邑縣高山古城遺址出土了約4000年前的古蜀人骨架，由於墓葬長期浸泡在地下水中，因此這些骨架都被完好保存，不過考古人員驚訝發現，其中19具人骨竟都被人為拔除牙齒，為了釐清背後真相，他們將人骨送到四川大學考古科學中心進行研究與鑑定。

拔牙是一種新石器時代才出現的風俗，成都文物考古研究院副研究員劉祥宇指出，考古人員傾向認為人骨缺牙是因為成人儀式或宗教儀式，且這種風俗大多出現在黃河流域和長江流域的部分地區，成都平原在這次考古以前未曾發現，而高山古城遺址地處成都平原西南邊緣，與主要流行地區相距甚遠，中間還有山川阻隔，為何拔牙風俗會流傳到此處？

考古人員透露，風俗會通過人口流動進行傳播，只要一一將目前已知出現拔牙現象的區域，按照時間順序排列，就能找出風俗的傳播鏈，從黃河流域向南傳播到長江下游、中游，最後溯江而上來到成都平原。另外四川大學考古科學中心副教授原海兵也表示，高山古城是一個多人群匯聚地點，也是成都平原最早成規模一批人的生存所在地。