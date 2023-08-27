印度一處村莊的村民聽到水井傳來怪聲，於是探頭向下查看，沒想到竟有一隻花豹失足摔落，不黯水性的牠看起來快要撐不下去，村民急忙通報相關單位前來救援，經過一番努力才順利幫助牠脫困，只不過花豹「回歸」平地時，瞬間失去全身的力氣，無辜的眼神和平時霸氣形象相差甚遠，又可愛又讓人心疼。

印度非營利野生動物保護組織「Wildlife SOS」發文指出，居住在馬哈拉施特拉邦浦那縣久納爾森林（Junnar Forest）一處村莊的村民，發現一口露天水井傳出奇怪聲響，他們好奇往井裡看，驚覺有一隻花豹受困在80英尺（約24公尺）深的水井中，不斷掙扎想要尋找逃生的方法卻始終無果，村民見狀急忙通報相關單位。

不久後野生動物緊急救援小組的3名人員抵達現場，看到花豹似乎快撐不下去，先將一塊金屬板放至水面上，讓牠能夠稍微喘氣、休息，隨後再以繩子綁住誘捕籠垂降下去，花豹看到救星來了，迅速地跳入籠子內，經過眾人一番努力，順利幫助花豹脫困。

從影片中可以看到，花豹獲救後頓時失去力氣，全身癱軟地側躺在籠子內，還不斷大口喘氣，無辜的眼神看起來就像是一隻可憐的「大貓咪」，和平時霸氣威猛的模樣相差甚遠。隨後救援人員替花豹進行健康檢查，確保身體各項狀況無虞，才將牠重新放生回大自然中。