建立儲君和皇位繼承問題，一直是中原王朝歷代統治階層內部矛盾鬥爭的焦點，清朝一開始也沿用了各王朝「立嫡長子」為皇位繼承人的做法，但由於康熙幾次廢太子，導致「九龍奪嫡」的慘劇發生，因此雍正上位後便開啟了清代的「秘密立儲制」，將立儲遺詔藏在「正大光明」匾後。之所以不怕詔書被掉包，除了有重兵把守之外，更重要的是密詔「一式兩份」，待皇帝駕崩後，兩份密詔經確認無誤，才會正式宣布皇位繼承人選。

根據《搜狐網》報導，雍正即位之前，經歷了刀光血影的「九子奪嫡」事件，他深知立儲制度弊端重重，也親眼看見許多皇子為了爭奪皇位，前仆後繼倒在血泊之中，因此決心建立「秘密立儲制」，意即先秘密寫好繼位的皇子姓名，然後藏在正大光明匾後方，待死後再將詔書取出，即可得知繼位人選。

然而立儲密詔公然存放在一塊牌匾後頭，難道不怕被掉包嗎？事實上背後有兩道防護機制，首先，正大光明匾位於乾清宮，清朝皇帝大部分時間都在這裡批閱奏摺，日夜都有重兵把守，有心人士若想潛入塗改立儲密詔，幾乎不可能得逞。

其次是密詔為一式兩份，一份藏在正大光明匾後的「建儲匣」內；另一份由皇帝親自保管。待皇帝駕崩後，會由顧命大臣們一同取下匾額後的建儲匣，與皇帝保管的那一份作對比，確認無誤後才會正式宣布皇位繼承人選。