大陸陝西一名中學生在路上撿到一塊奇怪的黑色石頭，不但呈現八稜多面體，上面還刻有許多詭異的紅色文字，中學生猜測這可能是一個古文物，於是上交給相關單位，經過專家研究後，發現這塊石頭其實是西魏將領獨孤信的辦公印章。

大陸央視節目《國寶檔案》指出，1981年11月，陝西省旬陽縣旬陽中學的一名學生在放學回家的路上撿到了一塊奇怪的黑色石頭，石頭的外形呈八稜多面體，共有26個面，很多面上刻滿了奇怪且大小不一的紅色文字，還有許多橫向裂紋，學生猜測它可能是一件古文物，於是將其交給旬陽縣文化館。

經過對石頭表面刻上的文字研究後，工作人員發現這些全都是反向被刻上去的陰文，才驚覺這塊黑色石頭其實是一枚印章，由於印章的材質為「煤精石」，所以將其命名為「煤精印」。

有趣的是，一枚印章通常都只有一個印面，煤精印卻有26個印面，且14個刻有陰文的印面上文字都不相同，大多為官職名稱，比如臣信上書、大司馬印、柱國之印、信白牋、密、令等等，讓工作人員更加好奇印章背後的故事，究竟是由14名不同的官員共同持有，還是印章主人一人擁有14個不同身分呢？

印章隨後被陳列在博物館角落，且一待就是10年，直到陝西省西安市文史研究館研究員王翰章在參觀博物館時，無意中看到煤精印其中一個印面上刻著「獨孤信白書」的文字後，才終於破解印章主人的謎團。

獨孤信生於北魏時期一個富貴人家，據史料記載他文武兼通，不僅是英勇善戰的武將，也是能治理地方的官員。北魏末年政治混亂，獨孤信投奔好友宇文泰，後來宇文泰成為西魏政權的掌權者，獨孤信的政治地位也水漲船高，所有文武官職都聚集到他一人身上，但這也為他帶來一個麻煩，在回覆各類公文時，不得不於眾多印章中尋找想要的印章，因此他突發奇想，把辦公時所用的各類印章、印文都集中刻在一枚印章上，於是就有了這枚化繁為簡的煤精印。