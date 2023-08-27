美國一名男子日前和朋友外出乘船，未料家裡竟迎來「不速之客」，一隻黑熊破壞紗窗後闖入，在客廳徘徊一陣子後進入廚房，偷吃了一些花生和薯條，接著來到臥室，躺在床上舒服休息，男子收到智慧監視器的通知後嚇一大跳，急忙通知房東幫忙，最後黑熊在管理員製造的吵雜聲響中被嚇跑。

根據《每日郵報》報導，美國一名男子布萊恩（Brian Sumner）日前和朋友到位於加州和內華達州邊界上的太浩湖（Lake Tahoe）乘船，早上11點30分左右突然收到家中智慧監視器發送的通知，他以為有小偷闖入，急忙打開畫面查看，沒想到卻看見一隻黑熊闖入他的租屋處，並在客廳閒晃，還把頭伸進食物儲藏櫃覓食，最後吃了花生和薯條。

布萊恩見狀趕緊通知房東，房東再請管理員前去查看，管理員抵達時，發現窗戶的紗窗已被破壞，推測黑熊就是從窗戶進入屋內，之後又發現黑熊正躺在床上休息，管理員隨即製造吵雜聲響試圖驅趕黑熊，黑熊聽到後立刻跳起來，並從窗戶跑了出去。

布萊恩回家後發現，屋內被黑熊搞得一片狼藉，不但在地面留下一堆花生殼和垃圾，還破壞了窗戶、電視、被子、床單等物，還在衣櫥上留下一些爪痕，布萊恩無奈表示，雖然損失不算大，但仍是一次很恐怖的經驗。

無獨有偶，近日日本栃木縣日光市一間溫泉旅館也有黑熊「光顧」，20日晚間一隻身長約1公尺的黑熊破壞紗窗後進入，牠先在大廳徘徊了20分鐘，隨後又破壞倉庫的門、開冰箱拿走水果，期間還坐在沙發上休息了一陣子，直到有客人出現在大廳，牠才嚇得落荒而逃。