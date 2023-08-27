電影《賭神》中「年輕人終究是年輕人，太衝動了」的經典台詞深植人心，卻也有其道理，新加坡一間洗車行的23歲男員工為了逞一時之快，不顧老闆的勸阻，執意要偷開客人的藍寶堅尼，結果才開了1秒就撞車，甚至波及到對街車行的車輛，總維修費用就高達13萬元新幣（約新台幣305萬元）。

根據《新明日報》報導，這起事件發生在22日中午12時許，位於武吉巴督的WCEGA大廈，有一名28歲林姓女車主開著藍寶堅尼來到車行洗車，接著便先行離去，不料23歲男員工卻擅自坐上駕駛座，下秒超跑突然失控往前衝，迎面撞上對面車行，導致藍寶堅尼車頭凹陷、引擎蓋凸起。

離譜的是，林女第一時間沒有收到車行通知，而是熟識的親友剛好路過現場，急忙撥打電話給她，這才知道自己的超跑被撞毀了，讓她無奈表示「我這台藍寶堅尼才買3個月，沒想到現在維修費用要花上10萬元新幣（約新台幣234萬元）！」

除此之外，對街受害車行的李姓車行老闆也指出，肇事男員工根本沒有駕照，但洗車行老闆居然敢讓他偷開，導致自家車輛也不幸遭到波及，初步估計損失達3萬元新幣（約新台幣70萬元），讓他不禁感嘆「被撞的車輛就算要再賣，也必須先經過維修，就算已經維修完，還是會影響價格。」

報導指出，由於總修車費用高達13萬元新幣，洗車行老闆不願意和解，打算走法律訴訟程序。