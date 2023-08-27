美國一間野生動物救援中心近日將9隻小貓頭鷹野放回大自然，然而當籠子的門一打開，牠們看到「新家」的第一眼，就瞬間震驚得瞪大眼睛、合不攏嘴，逗趣表情全被鏡頭記錄下來，隨後才振翅飛進樹林中。

根據《The Dodo》報導，美國的「奧斯汀野生動物救援中心（Austin Wildlife Rescue）」救助了不少小貓頭鷹，最初會先讓牠們在孵化器裡長大，以便觀察狀況，等到了一定時間就會讓牠們與年齡相近的同類相處，動物護理經理瑪蒂森（Kathryn Mattison）透露，這個做法有助於小貓頭鷹創造能夠讓彼此成長的家庭群體，之後再經過各種學習與訓練，待時機成熟便會安排野放大自然。

近日奧斯汀野生動物救援中心在臉書粉專發文，工作人員帶著9隻東美鳴角鴞（Eastern Screech Owl）到德州埃爾金（Elgin）進行野放，然而當籠子門一打開，小貓頭鷹第一次看見外面的世界，全都震驚地瞪大眼睛、合不攏嘴，露出不敢置信的表情，這一幕全被鏡頭記錄下來，瑪蒂森則笑說：「牠們對新環境感到敬畏與震驚。」

不過小貓頭鷹的震驚沒有持續太久，過了一陣子牠們就一個個振翅飛向樹林，「牠們確實向我們證明了，牠們已經做好獨立的準備。」瑪蒂森感嘆表示，看著救援動物返回自然棲息地，是所有工作內容中她最喜歡的一部分，「我們的目標是幫助動物康復並釋放牠們，所以當看到牠們飛走且後續一切順利時，你就會知道牠們能夠靠自己成長茁壯。」