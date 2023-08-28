美國最北端的阿拉斯加州擁有冰河時期的巨大冰川，以及令人嘖嘖稱奇的壯麗風光，吸引不少旅人慕名前往，不過近日當地居民拍片警告，如果來到阿拉斯加，千萬不要隨便踩踏岸邊的泥灘，否則很可能「被吸進泥濘中」，最終把命賠上。

根據《每日郵報》報導，近日有網友在抖音（TikTok）上傳一段影片，指稱阿拉斯加看似普通的泥灘，其實隱藏致命危機，過去就曾有民眾因為踩踏在泥濘上，結果「被吸進去」而慘死。

影片中可見，拍攝者將一塊5磅（約2.3公斤）重的石頭扔進泥灘裡，不久後石頭周圍突然滲出許多泥水，接著便開始逐漸往下沉，直到完全消失。拍攝者指出，「許多人來到阿拉斯加之後，會這樣在泥灘上行走，接著就被泥濘吸入後淹死」、「如果你來到阿拉斯加，千萬不要踏上泥灘」。

事實上，拍攝者的提醒並非空穴來風，今年5月一名20歲男子和友人在特納甘灣（Turnagain Arm）河口的溼地遊覽時，因為不慎踏入泥灘，導致半身受困在淤泥之中，最終因為動彈不得而被漲潮的河水活活淹死。1988年一對新婚夫婦所駕駛的沙灘車，也因為受困在淤泥中，最後因滅頂而溺斃。