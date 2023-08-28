美國一名女子日前到海邊玩水，背後突然傳來一陣刺痛，她上岸被丈夫提醒，才驚覺背上掛著一條魟魚尾巴，且毒刺深入體內，女子試圖冷靜下來，卻忍不住想起被魟魚毒刺刺入心臟死亡的事故，坦言當下以為自己也要死了，所幸最後在醫護人員的搶救下，順利移除毒刺，目前女子仍留院觀察中。

A sunny day at the beach turned into a week-long hospital stay for an Apollo Beach woman after she was punctured in the back on Tuesday by a stingray's venomous spine. https://t.co/j9arnxW1GG — FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) August 25, 2023

根據《FOX13》報導，美國一名女子克莉絲蒂（Kristie O'Brien）在8月22日和丈夫到位於佛州西海岸坦帕（Tampa）的巴伊亞海灘（Bahia Beach）戲水，然而她剛下水就感覺背部一陣刺痛，回到岸上經丈夫提醒，她才驚覺自己的背部掛著一條魟魚尾巴，而上方的毒刺深深插入體內，克莉絲蒂知道現在的狀況不能輕舉妄動，於是跟丈夫說不要拔出毒刺，並盡可能冷靜下來。

醫護人員抵達現場後，先用剪刀剪斷了魟魚尾巴的根部，再將她送醫急救，檢查過程中驚訝發現，這根毒刺深入體內4英吋（約10.2公分），距離她的肺臟只剩下短短幾公分，儘管目前已經順利移除毒刺，但克莉絲蒂還需留院觀察7天，以免細菌感染，且傷口仍受魟魚毒素影響，不時出現陣陣疼痛感，讓她非常不舒服。

克莉絲蒂回想當時的狀況仍心有餘悸，她坦言想起了被魟魚刺中心臟而身亡的「鱷魚先生」史帝夫厄文（Steve Irwin），腦袋裡只剩下「我很確信我會死掉」的想法，所幸最終平安無事，不過劫後餘生的克莉絲蒂也說，這件事不會讓她害怕下水，只是可能不會再到海灣游泳，因為「魟魚就在那裡，那是牠們的生活環境。」