馬來西亞一名男子日前到銀行開設儲蓄帳戶，卻因為身穿的襯衫有些破損，而遭行員拒絕，他回家換了一套衣服、整理頭髮又回到銀行，對方的態度竟出現180度大轉變，不但順利辦完開戶手續，還見到銀行經理，讓他相當不滿，認為銀行太過勢利眼。

綜合馬來西亞媒體報導，一名男子日前在臉書發文，稱他前往銀行開戶，卻因為穿著的襯衫有些破損而遭行員拒絕，擔心他可能是出售銀行戶頭給詐騙集團的「錢驢」，並希望男子能提供水電費帳單作為證明，但他對這個要求提出質疑，「拿我帳單做什麼？我又沒讓他幫我付錢？之後他還是不給我開儲蓄帳戶。」

男子雖然不服氣，卻沒有放棄開戶，過了不久他又重新回到同一間銀行，只是這次他已經「改頭換面」，未料銀行的態度出現180度大轉變，「我這次沒有帶水電費帳單，只是回去洗了個澡，然後穿上西裝外套，把頭髮梳好。」結果不但沒有遭到刁難，反而還見到了銀行經理，男子立刻投訴了第一次為他服務的行員，且順利地完成開戶手續。

對於銀行錢後態度的反差，男子感到十分荒唐，「人們總是說不要以貌取人，卻還是會根據外表和衣服來判斷一個人。」然而銀行網站上其實有明確指出，開立帳戶除了需要身分證和押金外，也需要提交水電費帳單副本以驗證地址。

網友看到貼文後都不買帳，反而斥責男子的態度不好、拒絕按照規定行事，「銀行這樣做是有用意的，現在詐騙猖獗，很多錢驢會開帳戶給詐騙集團用自己的卡」、「你可以穿你想要穿的衣服，但請保持禮貌、得體，沒有人會去批判你，除了你自己」。