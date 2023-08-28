在自媒體當道的情況下，許多網紅為了流量無所不用其極，大陸一名擁有250萬粉絲的網紅擅自闖入他人空屋，還將其渲染成凶宅，周姓女屋主偶然發現後要求對方刪除影片，不料卻被置之不理，甚至遭到封鎖，氣得一狀告上法院。

綜合陸媒報導，家住貴州鎮遠縣的周女一家四口，過去父母修建了一棟房屋用於經營「農家樂」，提供採果、餐飲、農村體驗等服務，遊客絡繹不絕，不過2009年姊弟倆的父親因病去世，3年後母親又意外摔傷，經醫治無效後也撒手人寰。面對接二連三的重大打擊，讓當時年僅20歲的周女和10歲的弟弟毅然而然搬離傷心地，借住在親戚家，但這棟父母留下來的遺產，姊弟倆也經常抽空回去打掃修繕。

直到今年6月，周女偶然在網路上發現擁有250萬粉絲的網紅，在多個影音平台發布了一段關於自家房子的影片，聲稱「這裡死過兩個年輕人，是鬧鬼的房子…」，甚至擅自進入屋內拍攝，並使用恐怖音效營造詭譎氣氛，捏造鬧鬼言論誤導觀眾。影片一出瞬間爆紅，累積數百萬瀏覽量。

周女看見留言區有大量網友留下「妥妥的陰曹地府」、「房子正面看像墳，樓頂上的圓像墓碑」等言論，又傷心又氣憤，於是要求陸姓網紅刪除影片，沒想到不僅被拒絕還遭到封鎖，氣得姊弟倆一狀告上法院。如今判決結果出爐，該網紅經現場調解，當庭書寫道歉信，並賠償3000人民幣（約新台幣1.3萬）的精神補償費。