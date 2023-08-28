美國密西西比州4名男子近日聯手耗時7小時，捕捉到一隻長達4.3公尺的鱷魚，打破該州在2017年創下的紀錄，榮登「最長鱷魚」寶座，照片在網路上曝光後瞬間引發熱議，大家看到鱷魚驚人的體型都目瞪口呆，直呼「晚上會出現在噩夢裡！」

根據《鏡報》報導，美國密西西比州開放在特定的時間內獵捕鱷魚，以減少該地區的鱷魚數量，當地4名男子懷特（Tanner White）、伍茲（Don Woods）、湯瑪斯（Will Thomas）和克拉克（Joey Clark）在開放獵捕的第二天就捕獲了一隻破紀錄的獵物。

密西西比州野生動物、漁業和公園部門指出，這隻鱷魚身長14英尺3英寸（約4.3公尺），腹圍高達66英寸（約1.6公尺），體重則達802.5磅（約364公斤），打破之前密西西州在2017年創下的最長鱷魚紀錄，當時捕獲到的鱷魚體長為14英尺（約4.2公尺）、體重不足766.5磅（約348公斤）。

其中一名男子透露，這隻破紀錄的鱷魚是在亞祖河（Yazoo River）中捕獲，過程非常艱辛且充滿危機，儘管鱷魚已經上鉤8、9次，卻總是能夠順利掙脫，「牠一直躲在木頭底下，牠清楚知道自己在幹嘛，最瘋狂的是牠沒有逃離現場，反而一直待在同一個地方。」最後4名男子耗時大約7個小時，才終於抓住牠、把牠拖上船。

照片在網路上曝光後瞬間引發熱議，網友紛紛留言，「天啊！這根本就是一隻怪物」、「我的噩夢素材來了」、「無法想像水裡居然藏了這麼大隻的鱷魚」、「這隻鱷魚也太大了吧，感覺牠要把我吞下去，就像人類吞膠囊一樣簡單」、「這不是鱷魚吧，這已經是恐龍了…」。