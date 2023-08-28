現代人喜歡養寵物作伴，出門旅遊也不忘帶上，不過大陸有一名飼主帶著愛犬參觀博物館時，卻意外發生一幕讓人看了又好笑又心疼的景象，原來是館內的標本太過逼真，把狗狗嚇得不輕，影片曝光後隨即在網路上瘋傳。

綜合陸媒報導，大陸一名飼主日前帶著愛犬參觀博物館，並開心地讓愛犬和館內的動物標本合照，但狗狗似乎被身後巨大且逼真的棕熊標本給嚇得不輕，雖然牠刻意佯裝鎮定，乖巧地將牽繩叼在嘴裡，但兩眼發直、全身抖個不停的真實反應，出賣了牠正處於極度崩潰的狀態。

特別是狗狗無助的神情，彷彿迫切地詢問著飼主，「拍完了嗎？我可以走了嗎？」有趣畫面讓網友不禁調侃，「這就是傳說中的血脈壓制嗎？」影片曝光後短短10天就累積12.6萬人次觀看。

大批網友全被狗狗嚇到全身狂抖又佯裝鎮定的反應給逗笑了，紛紛留言直呼「又心疼又好笑」、「沒嚇尿就算不錯了」、「為什麼要這樣嚇小狗」、「好想抱抱牠，好好安慰一下」。