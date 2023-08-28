學生時代考試寫作文時，大多數人都會引經據典，藉由古文來傳遞自己想要表達的想法，古代的科舉考試也不例外，然而北宋著名文人蘇軾在引用典故時卻選擇「自己編」，事後被考官抓包，他淡定給出解釋，成功說服對方，甚至從此之後對蘇軾讚譽有佳。

根據《國家人文歷史》報導，嘉祐二年（西元1057年），蘇軾應試科舉寫了一篇《刑賞忠厚之至論》，文章中引用了一個典故，稱堯帝時代有一個人犯了罪，身為司法官的皋陶（音同高搖）3次提出要誅殺這名罪犯，堯帝卻3次赦免了他。考官歐陽修一生閱書無數，卻對這個典故非常陌生，讓他很是奇怪，但只當作自己年紀大了，難免有記不得的事情。

後來歐陽修見到蘇軾，提起了他在文章裡寫的典故，詢問出處在哪，蘇軾若有其事地告訴他收錄在《後漢書．孔融傳》注中，會面結束後，歐陽修仔細重讀了《後漢書．孔融傳》，還把各種注釋都看了一遍，卻怎麼看都沒有找到，於是下次再和蘇軾見面時，他又舊事重提，想要問清楚典故的來歷。

豈料蘇軾回答，三國時期曹操滅了袁紹後，將袁紹的兒媳賞給了自己的兒子曹丕，孔融對此很不滿，並說：「當年武王伐紂中，將商紂王的寵妃妲己賞賜給了周公。」曹操連忙問這件事出於哪裡，孔融則回答沒有任何根據，只是以類似的事情來推測古代的情況而已。所以蘇軾文中引用的典故，也是根據堯帝的寬容和皋陶嚴格執法的特性來推測。

蘇軾的答案讓歐陽修驚喜不已，短短幾句話就能將死記硬背的典故，昇華成學以致用的境界，因此每當歐陽修和友人只要談及這件事，他就會大肆稱讚蘇軾的聰明才智與才華，「此人可謂善讀書、善用書，他日文章必獨步天下。」