古代封建社會最看重傳宗接代，所以才有「多子多福」、「不孝有三，無後為大」等說法，男子坐擁三妻四妾也是再正常不過的事情。然而齊國有位大臣，為了擴充家族人丁，竟然建立了龐大後宮，還任由賓客出入「播種」，據悉他臨死前總共育有70多個兒子。

根據《搜狐網》報導，歷史上以子女眾多聞名的皇帝，清朝康熙帝算是其中佼佼者，他一生共有35個兒子、20個女兒，但春秋時期，齊國的權臣田常為了壯大家族勢力，不惜發動政變剷除政敵，一步步上位，最終獨攬齊國大權，他的封邑甚至大於齊平公直轄的地區。

儘管田常家大業大，但他很快就發現，不知道應當派誰去管理，思來想去還是自己的兒子最為合適，但自己與王族有一個極大的差距，那就是「人丁稀少」，畢竟王室妻妾成群，自然孩子生的也比較多，而田常是工作狂，沒時間增產報國，假如全部心思都放在與女人生孩子，勢必會耽誤政事，甚至遭他人爭權奪利。

《史記·田敬仲完世家》記載：「田常乃選齊國中女子長七尺以上為後宮，後宮以百數，而使賓客舍人出入後宮者不禁。及田常卒，有七十餘男。」意即田常建立了龐大後宮，但行房者並不是他本人，而是任由賓客出入「播種」，也就是說，這些女子名義上是田常的妻妾，實際上卻是他的「代孕」工具，生下的70多個兒子雖沒有血緣關係，但也達到了人丁興旺的目的。

田常去世後，兒子田襄子掌控大局，將齊國重要職位都安排給了「自家兄弟們」，使得齊國大換血，全部成了田氏的地盤。齊康公去世後，田氏正式將國號改為「田齊」，這就是歷史上著名的「田氏代齊」。