無論是哪個朝代都有貪官汙吏，而皇帝們的處理方式也不盡相同，其中明太祖朱元璋的鐵血手段讓無數人聞之色變，但成效一般，若要說到成果斐然則非清朝雍正帝莫屬，僅靠3招就讓天下貪官嚇破膽。

根據《網易》報導，朱元璋為了肅清吏治，發明了很多酷刑來震懾貪官，包括凌遲和「剝皮楦草」等，後者是將貪官的整張人皮剝下，接著在皮內填充稻草製成「人皮稻草人」，立於衙門門口或者當地土地廟的門口，用以警告繼任官員，切勿貪贓枉法。

儘管朱元璋在位31年間，有15萬貪官人頭落地，但卻無法真正杜絕各種手段的貪腐，反倒雍正皇帝只用了3招就立竿見影。首先是「抄家」，只要貪腐行為一經證實，就必須全數照賠，不夠的部分就拿貪官全數家產充公。

其次是「流放」，只要貪污罪行重大，一人涉貪就全家遭殃，重則滿門抄斬，輕則發配到邊疆。然而邊疆地處偏遠，條件惡劣，對於流放者而言幾乎是死路一條，甚至在發配的路上就因為缺水、缺糧或是生病而丟了小命。

最後則是「觀斬」，此方法殺雞儆猴意味十足，當貪官被下令處斬時，會讓文武百官前去刑場觀看，血淋淋的場面不僅讓官員們震撼無比，同時內心也警鈴大作。