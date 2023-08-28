山路上時常可見「小心落石」或「注意野生動物」的路標，最近日本一名網友行經某段山路時，看到了特殊罕見的路標，圖片上畫著一隻山羊在懸崖邊上踢下落石，警告用路人小心，正當他懷疑這個路標的真實性時，抬頭就看見3隻野山羊站在高處俯視著他，讓他忍不住心頭一顫。

日本一名網友「@tisyaki」在社群平台「X」發文，當時他正行經一處山路，在路邊看到了一個非常罕見的路標，最上方的圖案是一隻山羊站在懸崖邊，用腳將石頭從高處踢落，下面的文字標語則寫著「動物注意」、「落石注意」，似乎是想要提醒用路人，這個路段很可能會有野山羊從上方扔石頭下來。

原PO看到標誌以後還心想，「怎麼可能？把大家都當傻子嗎？」結果一抬頭就真的發現3隻野山羊站在懸崖邊，從高處向下俯視、緊緊盯著他看，而且原PO拍照的當下，山羊們正處於背光位置，在照片中看起來更具有「惡魔」的氣息，讓人不寒而慄。

照片在網路上曝光後引發許多網友關注，大家看到照片後都忍不住笑了出來，紛紛留言，「羊視眈眈啊」、「掉石頭還好，就怕一隻羊砸下來」、「每一塊標語背後都有一個真實的故事」、「路標是不會騙人的」、「這難道是山羊用石頭擊打移動物體的遊戲嗎？」、「山羊：又有一個不怕死的人類過來了」。