大陸四川一名女子近日在網路發文，徵求打包婚宴或餐廳的剩飯剩菜，引發網友熱烈討論，並非她貪小便宜，而是為了餵食上百隻流浪貓狗，近日她獲得一對新人允許，前往婚宴場地打包40桌酒席的剩菜，此事曝光後，不少人看了非常感動。

綜合陸媒報導，四川成都一名女子「阿猴」在流浪動物保護基地擔任義工，該基地收容幾百隻流浪狗和100多隻流浪貓，為了讓浪浪們吃好一點，於是她在網路發文表示，婚宴或餐廳若有剩菜剩飯，她可以幫忙打包處理，帶回基地給流浪狗吃。

一對新人看到貼文後趕緊聯繫阿猴，透露他們席開40桌辦婚宴，結束後剩下不少飯菜，阿猴趕緊前往搜刮，看到食物確實剩很多，包括整隻雞、蹄膀等，她與夥伴全打包回去，還挑了一些狗能吃的蔬菜，之後用清水將食物清洗數遍，再餵給浪浪吃。

阿猴非常感激，表示基地內數百隻狗都能飽餐一頓，這段影片曝光後，累積241萬觀看次數，不少網友表示「多好呀！不但沒浪費食物，又能改善毛孩子的生活」、「宴席真的很浪費，每次看了都好心疼，給流浪毛孩子非常好」、「還以為是貪小便宜，沒想到竟是做善事，太偉大了」、「希望其他餐廳也能比照辦理」。