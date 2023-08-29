英國一名女子日前到海邊遛狗，過程中發現她的頭髮突然像刺蝟一樣向上豎起，讓她感到神奇不已，而且更加奇怪的是，隨著不遠處傳來的打雷聲，女子的頭部也跟著痛了起來，整個過程維持10到15分鐘才結束，事後她將這段經歷分享到網路上，才驚覺這竟是將被雷擊的徵兆。

根據《鏡報》報導，英國一名女子娜塔莉（Natalie Stevens）日前在澤西島（Jersey）的拉羅克海灘（La Rocque Beach）遛狗，突然間她的頭髮像刺蝟一樣向上豎起，且隨著不遠處的雷聲傳來，娜塔莉的頭也跟著痛了起來，整個過程持續了10到15分鐘左右。

事後她將當時頭髮豎起的照片和經歷分享到「澤西島天氣論壇」（Jersey Weather Chat）上，瞬間引發網友熱議，許多人都警告她，這其實是即將被雷擊的預兆，「妳很幸運，因為這是一個非常明顯的徵兆，表示妳可能將被閃電擊中」、「很高興看到妳平安無事」。

報導指出，美國國家氣象局（The US National Weather Service）曾發文提醒，如果頭髮突然豎起來，代表可能即將被閃電襲擊，因為雷擊之前空氣中的電荷會出現變化，這時需要採取一些預防動作，比如移除頭部或身體上的金屬物體，盡快向最近的庇護所移動，但要避免躲在小型開放式空間或帳篷內，如果和庇護所距離太遠，則原地雙腿並攏、蹲下，千萬不要躺在地上，因為潮濕的地面是電的良導體。