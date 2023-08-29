大陸考古學家在陝西渭南市一處春秋時期古墓中，發現一個青銅製的罐子，裡面裝有約6公克的殘留物，進行研究後發現，殘留物成分是動物脂肪與礦物，驚覺此為古代化妝品，有趣的是，該物出土於男性墓葬，讓專家不禁表示，古代男性也愛美。

根據大陸網路節目《中國‧考古》介紹，考古人員在渭南市澄城縣發現春秋早期芮國墓葬，並命名為「劉家窪遺址」，隨後在男性墓葬出土一個青銅罐，外側做工相當細緻，裡面還有6公克的殘留物，推測此為男性面霜類化妝品，也是目前已知最早的面霜。

陝西省考古研究院副研究館員劉戰偉提到，對殘留物進行鑑定後，發現成分是反芻類動物的油脂，例如羊或牛，還有溶洞內一種礦石「月奶石」，月奶石磨成粉後與油脂調和在一起，有美白的作用，此發現展現出芮國人豐富物質生活的一角。

大陸中國科學院大學韓賓博士也曾提到，古籍雖有記載以動物脂肪為基質的藥膏或化妝品，但描述都非常簡單，從未發現考古實物，而首次記錄面霜製作方法的古文獻出現於南北朝時期《齊民要術》，因此劉家窪遺址出土的面霜相當珍貴，顯示先民早已會使用以油脂為基質作美容面霜，歷史比《齊民要術》記載還要早1000多年。