馬來西亞一名人妻近日匿名抱怨，稱丈夫因骨癌末期導致癱瘓，只能臥病在床，儘管情況再惡劣，他仍積極接受治療，希望能有康復的一天，然而他的朋友卻在這時「挖牆腳」，對人妻展開熱烈追求，就算她已經明確拒絕，還特地換了電話號碼，對方仍不死心，持續死纏爛打，讓她頭痛不已。

根據《中國報》報導，馬來西亞一名人妻在社群「馬來西亞人的祕密守護者（keeper of Malaysian secrets）」匿名投稿，她稱和丈夫認識近10年、結婚2年，夫妻之間感情非常要好，未料幸福沒有維持多久，就得知丈夫確診罕見骨癌「尤文氏肉瘤」末期，她陪伴對方度過痛苦難熬的治療，但仍對抗不了病魔，腫瘤擴散到骨髓，還壓迫到神經，導致丈夫無法行走。

妻子透露，儘管身體健康每況愈下，丈夫依舊積極接受各種治療，然而當丈夫面對考驗的同時，她也同時面對另一道難題，丈夫的好友竟因為丈夫癱瘓無法行走而暴露本性、對她糾纏不清，儘管妻子已經明確拒絕，對方仍死纏爛打，甚至問她「要不要結婚？」讓妻子頭痛不已，只好無奈更換電話號碼，豈料對方還不願意放棄，四處向她的朋友打聽她的新號碼。

妻子強調，她深愛丈夫，不會輕易放棄兩人的感情，但她始終不敢向丈夫坦白這件事情，怕會傷了他的心。文章一出立刻引發熱烈討論，網友都留言給予鼓勵和祝福，同時也譴責丈夫朋友不道德的行為，「難道是這世界的女人太少了嗎？連朋友的老婆都要搶」、「如果那個男的還一直騷擾妳的話就直接報警吧」、「這算什麼朋友？」、「祝妳丈夫早日康復，你們的感情也能長長久久」。