英國一名媽媽擁有34H罩杯，由於胸部太大，導致生活相當不便，必須穿訂製的內衣，經常感覺腰酸背痛，照顧孩子也比較吃力，胸部經常妨礙她做家事，為了改善狀況，她決定動縮胸手術，不惜賣掉房子籌措經費，如今小了5罩杯讓她很滿意。

根據《鏡報》報導，33歲維多莉亞（Victoria Marsh）因遺傳擁有34H巨乳，她從16歲開始，就發現胸部不斷長大，大到經常被人注視，結婚生了兩胎後，胸部變得更豐滿，她說「許多媽媽哺乳後胸部會萎縮，我卻變得更大了，嚴重影響到生活」。

維多莉亞總覺得肋骨像被壓住，導致肩頸容易痠痛，需要經常理療肩膀，或在胸部底下抹爽身粉止汗，在家顧小孩或做家務，胸部也會成為阻礙，不僅如此，穿衣方面也非常不便，她需花費50英鎊（約新台幣2000元）特製內衣，就連結婚時穿的婚紗，她必須選大兩碼的婚紗，由於與身形不符合，穿起來像是帳篷。

維多莉亞提到，有時她穿得太低胸，看起來會很邋遢，但穿緊身又變得很情色，於是她決定動縮胸手術，卻被告知不符合健保補助資格，為了籌措經費不惜賣掉房子，並貸款3000英鎊（約新台幣12萬），共花費她1萬英鎊（約新台幣約40萬）縮小5個罩杯尺寸變34C。

維多莉亞術後表示，這項縮胸手術做了很值得，她的生活品質提高1千倍，如今穿衣服也不成問題，能夠穿任何一種款式的服裝，不再會感到不自在，肩頸也輕鬆許多，還可以和孩子做更多事情。