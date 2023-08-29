澳洲一名婦人因為連續3周腹痛、腹瀉而就醫治療，經過1年狀況卻不見好轉，甚至開始出現健忘、憂鬱等症狀，轉院檢查時才發現她的大腦出現異常，且在後續手術中取出一條長約8公分的蠕蟲，專家研究分析後驚覺，這是一種常見於蟒蛇的寄生蟲，出現在人體中還是世界首例。

‘Oh my God’: live worm found in Australian woman’s brain in world-first discovery https://t.co/QZ7ph1Lcku — The Guardian (@guardian) August 28, 2023

根據《衛報》報導，澳洲新南威爾士州一名64歲婦人經歷了連續3周的腹痛、腹瀉以及乾咳、發燒、盜汗後，於2021年1月下旬被送往地方醫院治療，然而病情並未好轉，到了2022年婦人又增加了健忘、憂鬱等症狀，因而被轉往坎培拉醫院，通過大腦核磁造影掃描（MRI），發現她的腦部出現異常狀況，需要進行手術，沒想到意外在婦人的大腦裡發現一條寄生蟲。

坎培拉醫院傳染科醫生桑賈亞（Sanjaya Senanayake）表示，神經外科醫生經常處理大腦感染的患者，這卻是職業生涯中的第一次，「他們肯定不會認為自己會在大腦裡發現一條還在蠕動的蠕蟲。」在手術取出這條長約8公分的寄生蟲後，醫院立刻組織專案團隊進行研究，醫生們查找各種可能侵襲神經系統或導致疾病的寄生蟲卻始終無果，最後只能向外部專家求助。

專家看到活體寄生蟲驚訝不已，確認這是一種常見於蟒蛇的寄生蟲「Ophidascaris Robertsi」，且是世界上首次在人體內發現這種寄生蟲的病例。問診後得知，患者居住在地毯蟒棲息的湖區附近，雖然從未直接接觸過蟒蛇，但她經常在湖的周遭採草用於烹飪，專案團隊的醫生和科學家推測，蟒蛇可能通過糞便將寄生蟲排於草叢中，患者再接觸草葉，將蟲卵轉移到食物、廚具上，或吃下採來的草而感染寄生蟲。

院方透露，儘管已經將寄生蟲取出，但患者仍須接受持續性的治療，以避免寄生蟲在她體內產卵後，幼蟲入侵到其他器官的可能性，有鑑於患者過去從未接受寄生蟲治療，加上這是世界首例，因此醫生必須謹慎小心地邊觀察邊治療，防止藥物殺死寄生蟲的同時引發患者炎症。