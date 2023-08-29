大陸考古學家在陝西省神木縣發現新石器時代古城遺址，並在內城中心的高台出土大量骨針，也就是用獸骨磨製的細針，數量多達1.7萬根，其中最細的只有0.5毫米，超高技藝讓考古學家驚呼不已，推測這座高台應該是王國的中心。

根據大陸網路節目《中國‧考古》介紹，陝西神木境內出土新石器時代的「石峁遺址」，距今4000年，該遺址包含內城和外城，內城中心為「皇城台」，是垂直高差70公尺的高台，考古人員在皇城台出土大量精細加工的骨針，其中最細的僅0.5毫米。

陝西省考古研究院研究館員邵晶提到，當時石峁遺址皇城台上，應該存在一個不同於一般聚落，且規模非常大的手工藝作坊，除了發現大型人面石雕，其中還出土大量的骨針，他們從2018年挖掘到2020年，目前已發現1.7萬根骨針。

陝西省考古研究院研究員孫周勇表示，皇城台出現普通的日用品生產作坊，顯示這裡應該是大貴族、上層階級的居住區域，因為掌握生產技術者通常都有較高的社會地位，出現骨針的區域正好反映石峁遺址皇城台是王國的中心，能夠控制社會資源。