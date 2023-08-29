英國諾福克郡一名80歲婦人近日換了新的智慧型手機，沒想到卻頻頻遇到怪事，稱手機經常自動打開手電筒功能，不僅如此，還向她發送上千則相同訊息的簡訊，內容寫著「毫無疑問，我沒有忘記你」，讓她感到非常害怕，只好將新手機鎖進抽屜。

根據《每日星報》報導，居住在諾福克郡霍斯特德（Horstead）一名80歲婦人黛安（Diane Key）近日宣稱，先前她買了一支新的智慧手機，未料某天晚上睡覺時，她卻被強光亮醒，發現手機竟自己開啟手電筒功能，起初她不以為意，關掉手電筒後繼續睡。

黛安提到，隔天又出現相同情況，每到同一個時間手電筒都會亮起，讓她非常困擾，不僅如此，她每天都會收到上千條同樣的簡訊，寫著「毫無疑問，我沒有忘記你」，這種內容讓她看了非常害怕，直呼是鬧鬼手機，之後便將其鎖進抽屜，並用回舊的手機。

黛安表示，整件事情非常詭異，尤其是遇到手電筒自動亮起時，就像鬧鬼一樣，她希望當初販售的通訊行能收回手機，並讓她解約換另外一支。不過一名靈媒蒂塔（Tita Martell）得知後，認為這狀況比較像手機故障，她過去從未遇到鬧鬼的手機，「這種情形很罕見，但也有可能是某種能量附在手機上，理論上任何東西都可能鬧鬼」。