現代不少人對年齡非常敏感，希望自己可以長保年輕，永遠18歲；然而漢代官員卻不一樣，經常把年齡往大的數字報，最好能超過40歲，主要的原因就是因為入仕舉薦的「潛規則」，漢順帝時期將舉孝廉人選的條件提高到40歲以上，不少人為了早日步入官場，就會刻意謊報年齡。

根據《梨視頻》報導，漢武帝時期，朝廷選拔人才的方式為「察舉制」，主要是官員推薦加上考試，其中最重要的一個科目就是「舉孝廉」，是地方向中央推薦人才的重要途徑，透過舉孝廉被推薦的人選，只要通過朝廷考試，基本上就會直接被中央任命，官職晉升也非常快。

然而舉孝廉的推薦人都是地方長官，官員們又多想為後代鋪路，因此推舉出來的人選大部分都是年輕的官二代，導致舉孝廉逐漸成為官二代的「專屬賽道」，這種不正常的官場年輕化，造成許多有才之人拖到老了也得不到升遷機會。

到了漢順帝時期，為了改善這股風氣，尚書令左雄便向皇帝提出建言，引用孔子「四十不惑」以及《禮記》中的「強仕」，稱舉孝廉應該改革，未年滿四十歲的人都不得察舉。這個建議被順帝採納，並在次年實行，最終只有30多人通過考試被任命為郎中，各地官員看中央真的實踐了改革，於是不敢再輕率推舉。

然而有制度就會有漏洞，不少人為了得到官位，刻意謊報年齡，把數字提高到40以上，希望早日走上這條官場的「快速通道」。由此可知，漢代皇帝雖然已經意識到察舉制的不足之處，並且進行了相應的改革方案，但仍舊沒有脫離以主觀評價為基礎的選拔方式，直到隋唐時期科舉制度建立，古代人才選拔機制才往平等的方向更進一步。