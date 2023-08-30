大陸一名女子近日被親戚介紹對象，雙方便相約吃飯，第一印象非常好，未料聊到她父親在工地工作時，對方瞬間變臉，甚至大罵她是詐騙，該女子非常傻眼，接著才說工地是指她父親公司的工程，相親對象又秒變回原本親切的模樣，讓她徹底看清對方的真面目。

微博用戶「還要打工四十二年」分享一名女網友投稿，指她的遠房親戚硬要介紹相親對象，為了不讓彼此尷尬，於是就約出來吃飯，雙方第一印象都不錯，女網友提到，對方不僅紳士而且溫柔又細心，因此聚餐結束後，兩人持續在通訊軟體上聊天。

女網友表示，相親男很愛說甜言蜜語，例如「感覺遇到了天使」、「遇見你真的好開心」等，未料聊到她父親還在工地上班時，對方瞬間變臉，接著說「無語死了，出來相親還搞詐騙？」、「你表姑不是說你家有錢的嗎？你爸在工地上做？」

女網友看了瞬間傻眼，表示她父親自己開公司，工地指的是爸爸手中的工程，相親男得知真相後，態度180度大轉彎，諂媚地說要幫忙點外送飲料，原PO當下很心寒，直接刪除對方好友，也將此事告知她的父親與親戚，分享此事也希望其他女性相親時要注意。

事情曝光後，不少網友表示「建議相親男去海底撈表演川劇變臉」、「表姑介紹你時，還說家裡有錢，這種親戚也別再來往了吧」、「拜金諂媚且沒見識，恭喜妳早日識破真面目」、「碰到這種還算幸運，又蠢又急一下就露出馬腳，別再聯繫就好了，最怕碰上城府深的」。