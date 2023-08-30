美國近日發生一起命案，一名16歲少女和4名友人外出參加派對，返家路上還一起買麥當勞當作宵夜，未料眾人竟為了爭奪糖醋醬而起了口角，甚至升級成肢體衝突，少女慘遭友人拿刀活活捅死；目前行凶的少女已經被逮捕歸案，關押在少年監護所中，等待案情進一步審理。

Girl, 16, stabbed to death during fight over sweet and sour sauce outside DC McDonald’s https://t.co/DFBkS1KeH8 pic.twitter.com/qfa6aocAQS — New York Post (@nypost) August 29, 2023

綜合外媒報導，美國16歲少女奈瑪（Naima Liggon）在8月27日和4名友人從馬里蘭州開車前往華盛頓特區參加一場派對，結束後約凌晨2點，一行人到一間24小時的麥當勞買東西吃，豈料原本應該歡樂的宵夜時光，卻演變成一場悲劇。

根據奈瑪的同行友人指出，拿到餐點後眾人返回車上，當時奈瑪和另一名女孩為了搶奪糖醋醬，和凶嫌起了口角，隨後3人都下了車、爆發肢體衝突，起初凶嫌並沒有反擊，直到奈瑪和另一名女孩準備上車時，她才朝奈瑪猛撲過去，接著拿出藏在身上的小刀，刺傷了奈瑪的胸部和腹部，凶嫌意識到自己闖了大禍以後，急忙步行逃離現場，其餘友人則慌忙把奈瑪送往醫院，最終她仍不治身亡。

凶嫌在案發當天就被警方逮捕歸案，並被控犯下武裝二級謀殺罪，直到下次聽證會前不得保釋。檢察官指出，凶嫌是現場唯一帶刀的人，但她的辯護律師堅稱，凶嫌是出於自衛才會導致這起憾事，目前案件仍待進一步審理，凶嫌被關在少年監護所，9月1日將開庭審理此案。