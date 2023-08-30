古代科技不發達，如何大量生產物品？大陸考古學家在陝西西安發現秦始皇陵，並於其西南方向的陪葬坑中，出土大量石質鎧甲，擁有2000多年歷史，當時的人並非全聚集於西安製作，而是拿訂單回所屬的縣市製造，之後再將成品運到秦陵。

根據大陸網路節目《中國‧考古》介紹，秦始皇帝陵位於陝西西安市中心以東31公里臨潼區驪山，當時考古人員在秦陵封土西南側陪葬坑中，發現大量石鎧甲，有專家估算，一件石鎧甲需使用600片石片，以一人每天工作8小時來算，一名工人製作一件石鎧甲需花約1年的時間，如此浩大的工程到底如何完成，引起各界好奇。

陝西省考古研究院研究員許衛紅提到，秦朝工匠製作石鎧甲時，並不是集中在一地，而是分散在各地，包括石鎧甲的石料，還有各個生產環節，為了解決後勤問題，命令官員「內史」所管轄的各個縣，一人拿點訂單回去，並設負責人統一管理並監督陪葬品的品質，之後再集中到秦陵，體現出秦國營建秦始皇陵墓的高效管理方法。

陝西省考古研究院助理研究員張楊力錚也曾介紹，出土的石鎧甲和兵馬俑沒有關係，兵馬俑身上的甲胄，都是製作時一起做出的泥塑形態，秦漢時期陪葬品象徵國家各類職官機構，表示出土的石鎧甲可能象徵武庫，也就是藏兵器的府庫，因此在現實生活中，秦帝國應該也有武庫，製作出來的石鎧甲並無規定必須被誰使用。