美國一名男子在大學時期因為缺錢，和精子銀行簽了6年的捐精合約，沒想到10幾年過去，他已經變成多達96名孩子的父親，在和其中一名孩子見面之後，男子突然產生要和所有孩子都相認的念頭，於是毅然決然辭掉工作，踏上「尋親之旅」，目前他已經和25名孩子見過面。

Dylan Stone-Miller, 32, who fathered NINETY-SIX children after he started donating sperm in college to earn money reveals how he quit work to track down his offspring whose names and birthdays he lists on a spreadsheet https://t.co/ArzZi0bx2c pic.twitter.com/He272iXBCp — Daily Mail US (@DailyMail) August 28, 2023

根據《每日郵報》報導，美國喬治亞州一名男子迪倫（Dylan Stone-Miller）在大學時因未成年飲酒被捕，父母告訴他必須自己請律師，缺錢的迪倫只好和當地一間著名的精子銀行簽下6年的捐精合約賺錢。沒想到十多年後，當初接受他精子的一名女子突然聯絡上他，希望他能與親生子女見面，這時的迪倫已經是一名軟體工程師，且育有1子。

女子艾莉絲（Alicia Bowes）透過迪倫的精子生下哈珀（Harper），並在2020年的感恩節向迪倫發送訊息，「希望你不會感到冒犯，但今天是加拿大的感恩節，我想告訴你我的家人對你有多麼感激。」迪倫也在收到訊息不久後，和當時才3歲的親生子女哈珀見面。

在這次「認親」之後，迪倫突然產生想和每一名親生子女見面的想法，於是毅然決然辭去工作，並加入一個由接受他精子的家庭所創建的臉書社團，截至目前為止他已經和25名親生子女見面，其中最常相處的就是哈珀和他的妹妹哈洛（Harlow），同樣也是迪倫的小孩之一。

艾莉絲受訪表示，她很開心迪倫能和孩子們見面，可以讓她們更加了解身世，但同時也帶來了一些麻煩，必須不斷和孩子們解釋，迪倫並不是她們的父親，雖然目前雙方都還有需要相互調適的部分，但艾莉絲仍不後悔這個決定，「和孩子們在一起讓迪倫有了新的目標，且隨著我們對他的了解越來越多，我們都感到更加自在。」

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