大陸考古團隊針對西漢未央宮進行考古挖掘時，竟在皇后和皇太后寢宮的地底下發現一條長約25公尺的密道，關於密道的用途眾說紛紜，有人猜是為了方便後宮嬪妃偷情，也有人說是為了躲避火災，但考古學家研究後指出，這應該是漢高祖劉邦為了方便外戚進宮商議政事而建造的。

根據《梨視頻》報導，大陸考古團隊在1981年對西漢未央宮遺址進行挖掘時，竟在皇后宮殿「椒房殿」的地下發現一條長約25公尺、高約2公尺的密道，且還連接到皇太后居住的「長樂宮」，隨著考古行動的深入，引發外界各種猜想，有些人認為這是後宮嬪妃為了偷情建造出來的，也有一說是為了火災發生時有地方可以躲避而建。

未央宮的建造者為漢代開國皇帝劉邦，而這些密道修建在未央宮的地基下，且全部路段都有鋪設方磚，顯然是建造以前就構想出來的設計，「偷情密道」的說法不攻自破。考古學家分析，劉邦登基之初，擔憂將領功高蓋主、地方藩王圖謀不軌，於是選擇依靠外戚的力量鞏固政權，地下密道很可能是當時方便外戚進宮以商議政事所用。

然而劉邦沒想到的是，這些密道卻也左右了整個西漢231年的政治局勢。劉邦死後，皇后呂后開始獨攬大權，從此「外戚干政」成為西漢王朝的不良傳統，漢武帝時，皇后衛子夫的弟弟衛青獲掌兵權、平定匈奴；漢元帝時，王皇后的姪子王莽先專權、後竄位。劉氏家族與外戚的政治角力從未停止，最終西漢因外戚興盛，卻也因它而滅亡。