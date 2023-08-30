大陸山西省晉中一景區近日表演鐵籠機車雜技，未料表演者竟突然隨車墜落，摩托車在籠內瞬間起火，表演者慘變火球，工作人員發現後，趕緊拿滅火器撲滅火勢，表演者衣服全被燒爛，隨後送往醫院治療，現場畫面曝光後，不少人都被嚇壞。

根據《極目新聞》報導，山西晉中市烏金山景區近日表演鐵籠機車雜技，兩名表演者騎摩托車沿籠壁高速轉圈，車尾不斷冒出火星，豈料其中一名表演者突然墜落，現場瞬間燃起大火，現場民眾不斷高喊「快點救他」，工作人員趕緊拖出表演者，並拿滅火器滅火。

一名觀眾回憶說，當時還以為是節目效果，直到看見著火後，才發現大事不妙，表演現場彌漫一股煙味，隨後在工作人員引導下，眾人從安全出口撤離。而烏金山景區工作人員回應，此事件造成一名表演者受傷，已及時送醫治療，隔天取消這項表演節目。

晉中市文旅局工作人員稱，此次事故導致一名表演者的手部和腿部受傷，事發後晉中榆次區文旅局工作人員已介入了解，帶領消防隊對馬戲團表演和整個景區進行安全隱憂排查，而具體處理情況需待官方通報。