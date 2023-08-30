澳洲一名女子日前在自家後院一棵棕櫚樹的葉子上，發現6個囊狀的不明物體，看起來就像是巨型豆莢，於是她拍下照片、好奇上網詢問，沒想到竟得到這是「蜘蛛卵囊」的回應，且一個卵囊內可能存在600多個卵，讓女子崩潰不已，想要移除卵囊又害怕和蜘蛛近距離接觸。

Magnificent Spider: Mum is 'petrified' after discovering what might be inside six mysterious sacs that appeared on her backyard palm tree https://t.co/Bd8F6ltgUP — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 29, 2023

根據《每日郵報》報導，居住在澳洲薩瑟蘭郡（Sutherland Shire）的艾希莉（Ashlee）近日在自家後院晾衣服時，抬頭往上一看，發現一旁的棕櫚樹上有奇怪物體，6個像是巨大豆莢的囊狀物掛在棕櫚樹的葉子上，她好奇拍下照片，並上傳到臉書社團詢問這個不明物體的真實身分到底是什麼。

照片一出立刻引來熱烈討論，有內行網友指出，這個囊狀物很可能是澳洲東海岸特有品種，一種名為「Magnificent Spider」蜘蛛的卵囊，一顆卵囊裡面裝有600顆左右的卵。艾希莉得知真相後崩潰不已，她坦言自己很害怕蜘蛛，但因為家裡還有2名小孩，所以她在考慮要將這顆棕櫚樹連帶蜘蛛卵囊一起清掉，「但這意味著要靠近牠們…」

不過報導指出，「Magnificent Spider」蜘蛛其實對人類無害，大多只會在半夜活動、覓食，根據澳洲博物館（Australian Museum）官網內容，雌性蜘蛛的外型比雄性更加華麗和獨特，因為牠們身上長有許多斑紋，「底部是白色的，腹部有2個輛黃色的圓形，正中間有一顆鮭魚色的小點。」且身體和四肢都覆蓋長長的細毛。