現代人使用皮帶，衍生出用於固定的皮帶扣，而古人是用腰帶，自然也有腰帶扣，名為「帶鉤」，大陸考古學家在曲阜魯國故城遺址，出土一枚戰國獸面紋黃玉帶鉤，不只用於束腰或佩掛物品，有些人還會在帶鉤的鉤鈕上放私人印章，達到一物兩用的效果。

帶鉤是用於束腰或佩掛物品的掛勾，最早出現於新石器時代，當時的主要材質是玉，到了戰國時期，才發展使用金、銀、銅、鐵、玉等材質，還出現鎏金銀、金鑲玉等各種工藝手法，帶鉤在秦漢時期逐漸普及，但到晉朝開始沒落，直至明清才出現各種玉質的帶鉤，轉而變成貴族、文人的賞玩之物。

據大陸節目《中國山東網》介紹，考古學家在山東曲阜市發現魯國故城遺址，並出土一枚戰國獸面紋黃玉帶鉤，長8.3公分、寬6.8公分、厚0.9公分，上面刻有傳說動物的紋樣，將帶鉤固定於腰帶一端，並勾住腰帶另一端的環或孔眼，就能達到束腰的效果，而帶鉤分為鉤首、鉤鈕及鉤身三部分，整體呈現S型，有些人還會在帶鉤的鉤鈕放私印。

帶鉤曾是古人的日常用品，流行於男性貴族、文人與士兵間，由於帶鉤使用於服裝外飾，就像現代皮帶扣上的Logo，古時依帶鉤的材質，識別一個人的地位，因此逐漸演變出禮儀和身份區別的意味。