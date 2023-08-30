大陸湖北武漢一處巷弄近日出現詭異大鳥，看到人就發動攻擊，行人全被牠追著跑，當地居民最終受不了，於是選擇報警，警方用掃把順利制伏怪鳥，並請來武漢動物園野生動物保護中心人員前來查看，發現這隻怪鳥是保育類動物「渡鴉」。

綜合陸媒報導，武漢青山區一處巷弄出現一隻黑色巨鳥，看起來像是烏鴉，但體型似乎更大，每當牠看到路上有人經過，就會主動發動攻擊，展開翅膀迎面撲來，用鳥爪跟嘴喙啄住戶與路人，當地居民被嚇到不斷逃竄，無奈只能報警求助。

員警楊軍抵達現場後，先戴上手套保護手部，用掃把將巨鳥壓住，隨後交給武漢動物園野生動物保護中心處理，工作人員趙偉趕到後對大鳥進行檢查，確認牠沒有受傷，表示其品種是國家一級保護動物「渡鴉」，屬於體型大的鴉科鳥類，素以膽大不怕人著稱。

武漢動物園野生動物保護中心表示，目前會先觀察渡鴉的狀況，之後再考慮是否放回山林。現場影片曝光後，網友紛紛表示「還以為是烏鴉，沒想到居然是保育類動物」、「看起來真的好兇，見到人就啄，真的會嚇死」、「這體型也太大了吧」。