英國海靈島（Hayling Island）一處農場每到向日葵花季時，總吸引無數遊客上門朝聖，不過今年卻出現部分遊客全裸入鏡，拍攝清涼寫真的亂象，甚至還把貼身衣物放在現場忘了帶走，讓農場主人不堪其擾，只好立起「禁止脫衣」的告示牌，呼籲遊客「拜託把衣服穿好！」

綜合外媒報導，這起事件發生在海靈島的「斯托克果園」（Stoke Fruit Farm），農場主人威爾森（Sam Wilson）近日在臉書粉專上發布公告，呼籲到訪的遊客自重，「這是一個闔家蒞臨的地方，在向日葵花田裡時請把衣服穿好！我們收到越來越多進行裸照攝影的通報，絕對不要在我們的開放期間發生這種情況，拜託！」

威爾森指出，向日葵花田自7月底開放對外參觀後，已經至少發生6起裸露事件，他坦言雖然過去偶爾有人會在農場內拍攝不雅照，但今年情況愈發荒腔走板。有遊客投訴，未成年孩子看見一名女子全身上下只穿了一件丁字褲拍照後當場傻眼，「你應該看看他當下的表情」。另外農場失物招領區還掛了一件員工在花田裡撿到的黑色女性內衣。

威爾森無奈表示，在「幾個孩子看到發生了什麼事情」之後，他們就決定在農場周圍立起「禁止裸露」的告示牌，強調「我們是一個非常開放與快樂的農場，但就是不能接受眾目睽睽之下赤身裸體」。