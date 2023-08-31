人生無常！泰國一名女子近日參加鄰居的葬禮，未料重逢大學時期的前男友，對方原本家境富裕，身邊的愛慕者也很多，兩人最終以分手收場，直到男方家破產後，因壓力過大變成精神病患者，如今冒著雨討飯吃，讓該女子看了非常難過。

根據泰媒《Thaiger》報導，一名女網友@03618_在TikTok分享一段影片，指日前她參加村內鄰居的葬禮，當天下著雨，她卻看到一名男子在雨中行走，她馬上認出對方是大學時期的前男友，但男子第一句話卻說「我可以要點飯嗎？」隨後就低下頭。

原PO提到，她遞了一袋食物給前男友，不確定對方是否記得她，兩人沒有過多的眼神接觸，此外也發現前男友精神似乎有些失常，無法正常思考，隨後拿著食物就離開，看到曾經親密的人變得如此落魄，讓她感到非常難過，此事曝光後，在網路上引發討論。

原PO進一步解釋，她與前男友在大學四年級時交往，之後發現對方家境富裕，擁有幾百畝土地，因此愛慕者非常多，由於她不喜歡輕浮的人，最後只能選擇分手，之後聽聞前男友家破產，他因壓力大而患精神病，如今只能在街頭討飯吃。

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