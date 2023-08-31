古代封建社會，皇帝後宮佳麗三千，即便是身為元配的皇后，也有不少婚俗禮節須遵守，過去就有一位太監在臨死前揭露皇帝大婚的秘辛，透露皇后洞房花燭夜當晚，要吃一種名叫「子孫餑餑」的食物，不過如今已經沒人敢輕易嘗試。

根據《搜狐網》報導，皇帝身為國家的最高統治者，其婚禮不僅是兩個人的結合，更是一個王朝的延續，不過在這場盛大的婚禮中，有一項儀式直到今日仍讓人感到震驚。過去一名太監在臨終前，曾揭露了皇后在大婚之夜的特殊習俗，那就是在洞房花燭夜之前，必須要吃一種名叫「子孫餑餑」的食物，也就是漢人熟悉的水餃，其中「餑餑（ㄅㄛ）」兩個字是滿語。

值得注意的是，子孫餑餑並非普通水餃，而是用栗子、花生、紅棗等作為餡料，只煮一下子就撈起，整體半生不熟。當宮女端來這碗子孫餑餑後，她會問皇后「生不生？」皇后必須回答「生」，乍聽之下會以為皇后是回答子孫餑餑是不是生的，但其實是在寓意早生貴子，為王朝帶來繁榮和昌盛。

除了吃生水餃之外，床的兩邊會雕刻上龍鳳紋，床上還會鋪著特殊的「百子被」，上頭繡滿了一百個不同神態樣貌的嬰兒，象徵多子多福。