古代文人與士大夫經常擺設酒筵，因而衍伸出酒席遊戲，其中最熱門的就是「曲水流觴」，當時文人會將酒杯裝酒後，放到溪流順水而下，漂到誰面前就要喝酒吟詩，不過也讓人好奇，裝滿酒的酒杯放到溪水上為何不會沉，因為杯子設計成橢圓狀，就像一艘小船，而且材質使用木頭，能夠漂浮在水面上。

根據大陸網路節目《家有藏寶》介紹，古代文人喝酒聚會時，最常玩「曲水流觴」的飲酒遊戲，指眾人坐在水渠兩側，並於上端放置酒杯，使其順流而下，停在誰面前就需吟詩作對，失敗便取杯飲酒，最著名的就是東晉書法家王羲之曾召集41名文人，舉行曲水流觴的遊戲，所作詩句結成《蘭亭集》，王羲之為此寫出《蘭亭集序》。

而「流觴」指的是流動酒杯，不過裝滿酒的酒杯為何不會沉？除了與材質有關，造型也是關鍵，酒杯並非銀器或瓷器，而是使用木胎做的漆器，其外型呈現橢圓，像是一艘小船，酒杯兩側有半月型杯柄，看起來像是鳥的翅膀，因此又被稱為耳杯或羽觴。

漆器酒杯所用的保護膜「生漆」也很昂貴，據說3000顆漆樹一天只能產出1斤生漆，而且木頭塗敷生漆後，能達到泡在水裡千年不腐的效果，曲水流觴的遊戲原本流行於文人界，之後成為古代達官貴人宴客的方式，日本在奈良時代也傳入該風俗，最初流行於宮廷，後來流傳至民間。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！