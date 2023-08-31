美國南卡羅萊納州一名31歲女老師，近日趁著午休時間外出，沒想到在過馬路時突然遭到天外飛來的電線桿一擊斃命，駭人影片曝光後在網路上瘋傳。對此，家屬認為電線桿十分老舊，若電力公司有定期檢查就能避免意外，憤而提告並求償1億美元（約新台幣31億元）賠償金。

綜合外媒報導，這起事件發生在瓦格納市（Wagener），當時一輛大貨車不慎勾到附近電線，導致8根電線桿被巨大力道拔起倒塌，當時在當地高中任職的女老師羅賓森（Jeunelle Robinson）正好路過此處，當場被其中一根電線桿擊中。

根據現場目擊者指出，羅賓森當下有注意到情況不對勁，並試圖躲開，但由於事發突然，連根拔起的電線杆以驚人的速度砸在她身上後又彈開，導致她重傷身亡。不幸事件為當地社區帶來震撼，隔日社區民眾為羅賓森舉辦追思活動，吸引不少人前來哀悼。

不過羅賓森家屬悲慟表示，倒塌的木製電線桿已經使用逾60年，導致木材嚴重腐爛，若是電力公司有定期維護或是更換，根本就不會釀成悲劇，憤而對電力公司提告，除了提出1億美元（約新台幣31億元）賠償金，還要求投資2千萬美元（約新台幣6.3億元）改善當地電力設施，並以羅賓森名義創建1千萬美元（約新台幣3.1億元）的信託基金，為當地學生提供獎學金。