古代就已出現特種部隊！三國時期戰爭頻繁，諸葛亮主政時蜀國兵力不及魏國，為了提升軍事能力，他除了廣泛徵召士兵，還針對地形、作戰情況，訓練不同的特種部隊，分別是白毦兵、中虎步兵、無當飛軍及元戎弩士。

根據《國家人文歷史》報導，漢末三國時期戰事頻繁，兵源成為提升軍力的關鍵，因此出現徵召少數民族部落為兵的情況，諸葛亮為增強軍力，還訓練出特種部隊，第一支是「白毦兵」，人數不多，在劉備駐永安時擔任護衛工作，士兵來源有兩種說法，一是將士馬超帶來的羌人部隊，因羌人會佩戴白色鳥羽獸毛「毦」，二是蜀漢建政後徵召西南的少數民族部隊。

第二支是「中虎步兵」，相關記載出現於《三國志‧姜維傳》，兵源應該是在戶籍兵裡挑選精壯者，進行訓練成為精銳步兵，北伐期間戰功赫赫，在渭水之戰將司馬懿打到落跑。第三支精銳部隊為「無當飛軍」，士兵大多是西南少數民族，擁有攀岩及翻山越嶺等技能，蜀漢北伐進軍路線都須翻越山脈或穿過峽谷，無當飛軍適用於山地作戰。

最後一支是「元戎弩士」，也被稱為「連弩士」，他們因配有諸葛亮改造過的「連弩」而得名，東晉史學家裴松之注引《魏氏春秋》記載，「又損益連弩，謂之元戎：以鐵為矢，矢長八寸，一弩十矢俱發」，指連努一次能發射十支箭矢，被稱為古代衝鋒槍。