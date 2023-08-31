車輛行進中將頭、手伸出窗外是大忌，一旦出事後果恐不堪設想。印度德里一名20歲女子巴布莉（Babli）日前搭公車時，疑似因為暈車，將頭伸出窗外嘔吐，沒想到卻被另一輛想要超車的公車直接撞上，導致頭部被夾在兩輛車體之間「摩擦」，不幸爆頭身亡。

綜合印媒報導，這起事故發生在德里阿利普爾地區（Alipur），來自北方邦普拉塔普加爾城（Pratapgarh）的巴布莉，30日當天搭乘公車打算前往盧迪亞納市（Ludhiana）探望家人，半路上因為身體不適將頭伸出窗外嘔吐，不料卻被另一輛公車撞上。

警方表示，事發當時巴布莉的妹妹、丈夫與3名孩子都在同一輛公車上，據其家人說詞，她因為暈車便將頭伸出窗外嘔吐，沒想到一輛因為交通堵塞，想要超車的公車突然無預警衝出，貼近一行人所搭乘的車輛，導致巴布莉的頭部被夾在兩輛公車之間，造成頭骨碎裂身亡。目前警方正在尋找肇事公車司機的下落。

無獨有偶，巴西一名13歲少女費拉茲（Fernanda Pacheco Ferraz）本月16日搭公車時，突然將頭伸出車窗外跟友人揮手道別，沒想到公車司機為了閃避對向車輛突然轉向，導致費拉茲的頭部因此撞上路邊電線桿，雖然車上乘客緊急報警，並通報醫護人員到場救治，但由於費拉茲的傷勢太過嚴重，最終當場斃命。