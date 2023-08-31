國外一名26歲男子近日發文提到，他的母親從其他縣市來找親戚，由於火車誤點的關係，因此先借住在他家，當天兩人睡在同一張床上，未料女友得知後，竟大罵男子行為不妥，甚至暗指他與母親發生關係，此文曝光後，在網路上引發討論。

一名男網友在論壇Reddit表示，母親最近來到他居住的城市拜訪朋友，未料火車竟誤點，他便將母親接回家住一晚，由於他家只有一張雙人床，兩人便睡在同一張床，交往4個月的女友得知後非常生氣，不斷說「太奇怪了！你不覺得怪嗎？難道你想跟你媽發生性關係？」、「你會換床單嗎？還是喜歡床單上有媽媽的味道」。

原PO聽到女友的話後，直呼這種想法很噁心，解釋他與家人關係親密，甚至好到讓人忌妒，旅遊時大家也都睡在同個房間，「我不覺得和家人同床過夜很奇怪，我寧可睡床也不睡沙發，也不可能讓媽媽睡椅子上」，女友則解釋，她的前男友和媽媽關係太好，最終因對方媽媽不喜歡她而被甩，所以希望現任男友能跟媽媽保持距離。

不少網友認為，女友想法過於誇張，「我出身貧窮家庭，童年時幾乎都和爸媽一起睡，有些人確實會驚訝，但聯想到性非常詭異」、「我現在43歲了，有時還是會爬上爸媽的床，和他們依偎在一起」，但也有人認為不妥，「身為一個成年人，我是不會跟父母睡同一張床，但我知道每個家庭存在文化差異」、「和媽媽睡同一張床雖然有點怪，但女友的想法更恐怖」。