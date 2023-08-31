國外一名男子搭飛機時，先後使用手機傳訊息向兩名女子示愛，沒想到這一幕全被一旁的女乘客看在眼裡，對方還狠酸他「應該為自己行為感到羞恥」，並表示已記下他的抖音（TikTok）帳號，要向男子老婆通風報信。這讓男子相當無奈，隨即拍影片自首，並曝光背後真相，坦言「誤會大了！」

根據《紐約郵報》報導，男子在抖音帳號「@berryd_treasure」發布一段影片，並開門見山表示「這是拍給我老婆的」，隨即他解釋搭飛機時，先傳訊息向老婆說「我在飛機上，我愛妳」，接著又私訊另一名女子說「我愛妳」，不料全程對話內容全被一旁的女乘客給看光，對方甚至反嗆他，「你應該為自己行為感到羞恥！」

面對突如其來的指控，讓男子大感詫異，鄰座女乘客還威脅他，要告訴他的老婆，「妳老公出軌了」。這讓男子覺得十分荒謬，只好搶在對方爆料之前，先傳影片向老婆「自首」，同時也還原出軌真相，並無奈地向老婆交代，「妳告訴我們的女兒，我以後不會在飛機傳訊息給她說我愛妳了，因為我一次只能愛一個女孩。」意指另一名女子根本不是什麼小三，而是自己的女兒；同時他也對女乘客喊話，「要學會管好自己的事情」。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，並累積逾800萬觀看次數，不少人為男子抱不平，痛批鄰座女乘客行徑相當失禮，「偷看人家的手機內容，講話還敢這麼大聲」、「到底為什麼要偷客陌生人的訊息」、「真的是吃飽太閒」；也有人建議，為了保護自身隱私，手機螢幕可使用外人無法偷看的防窺保護貼。