澳洲兩名遊客日前到南非一處禁獵區參觀，在導遊帶領下驅車獵遊，看到數隻鬣狗正在覓食，下秒卻遭獅子偷襲，所有鬣狗瞬間逃竄，但其中一隻不幸被咬住頸部，根本難以脫困，其他鬣狗並沒有逃跑，而是輪番發動攻擊，最終成功救下夥伴。

根據《Latest Sightings》報導，來自澳洲的麥迪（Maddie Lowe）和瑪格特（Margot Lowe）日前至南非姆普馬蘭加省薩比沙禁獵區（Sabi Sand Game Reserve）旅遊，並由導遊馬蒂布勒（Witness Mathebule）帶領驅車獵遊，在一處空地看到一群鬣狗正在覓食。

未料鬣狗突然冷靜下來，似乎聽到動靜，下秒草叢中突然衝出一隻雄獅，鬣狗們趕緊逃竄，但其中一隻反應不及被逮住，慘遭獅子咬住頸部，對於鬣狗來說，陷入這種狀況相當不利，牠們力氣不夠大，根本難以順利脫逃，基本上是死路一條。

鬣狗看到夥伴被咬住後，開始攻擊獅子的背部與後腿，牠們輪番上陣，獅子最終寡不敵眾而鬆嘴，被咬住的鬣狗才得以脫逃，而這一場激戰也展現出鬣狗間的密切關係。影片曝光後，不少網友表示「鬣狗好聰明，雖然很怕雄獅，但牠們知道獅子一次只能咬一隻」、「鬣狗家族合作能力強，才能救出同伴，不得不佩服牠們的勇敢」。