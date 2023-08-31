大陸河北省石家莊一名男子日前買了彩券，沒想到竟中人民幣6835萬元（約新台幣3億元），但他卻選擇隱瞞妻子，擔心對方得知中獎後，會激動到承受不了，此事曝光後，許多人都不買單，暗諷男子刻意不告知妻子，是為了日後換新歡。

根據《星視頻》報導，湖北石家莊一名30歲左右男子日前買彩券試手氣，沒想到竟中了人民幣6835萬元（約新台幣3億元），但他卻並未告知妻子，第二天獨自到彩券中心領獎金，扣除稅金後，拿到人民幣5476萬元（約新台幣2.3億）。

該名男子提到，擔心妻子聽到中獎消息後，情緒太激動而承受不住，因此想過一陣子再告知，而他們有在做生意，每年收入約幾10萬人民幣，維持一家人的開銷不成問題，打算拿獎金幫自己與妻子各買一輛車，再還清房貸，剩下的錢就暫時不動。

男子近一步說，「我覺得不能因為中獎就徹底躺平，應該趁年輕繼續奮鬥，實現人生價值」，之後也考慮轉行，但要先對創業項目進行考察。此事曝光後，網友們都不相信他的說詞，表示「他是想換老婆了吧」、「老婆若是發現被隱瞞，肯定會大吵一架」。