有「天下第一雄關」之稱的嘉峪關位於甘肅省西北部，城關兩翼的城牆橫穿沙漠戈壁，是古代絲綢之路的交通要塞，也是明朝長城西端的第一重關。傳聞在嘉峪關的閣樓後檐台上有一塊多出來的磚頭，500多年來無人敢動，甚至還被稱作「定城磚」，背後流傳一段故事。

根據《搜狐網》報導，明朝為了加強西北防禦，重新修建嘉峪關，過程中耗費大量人力及財力，就連磚頭都有專人燒製、運送、檢驗，要求十分嚴格。不過當時朝廷內政敗壞，負責此次修建項目的監工郝空，打算聯合當地官員謊報工程實際用料，從中謀取利益，但他的如意算盤很快就被一位名叫易開占佔的工匠給識破。

事實上，易開占在業界的名聲顯赫，修築的工事結構嚴謹堅固，還精通算數，因此用料十分準確且節省，當他看穿郝空的壞心思後堅決不願成為共犯，兩人之間形成了一股微妙的權力抗衡。郝空為此還故意刁難易開占，要他精準算出修建嘉峪關所需的用料量，以便日後找他麻煩。

易開占經計算後得出整個工程需要999,999塊磚頭，而郝空眼看對方落入自己的圈套，得意表示「你所需要的這些磚頭，我會如數撥交給你，如果多出一塊或少一塊，都要砍掉你的頭，並罰眾工匠勞役三年。」易開占絲毫不畏懼，隨即帶領一眾工匠日以繼夜地加緊施工。

然而到了最終竣工階段，一名工匠突然神色慌張地拿著一塊剩餘的磚頭找上易開占，頓時眾人彷彿被潑了一盆冷水，就怕大禍臨頭。但是易開占卻老神在在，直言那塊多餘的磚頭是自己故意放上的「定城磚」，如果任意挪動，整座城牆便會倒塌。

由於當時正值明朝後期，民間盛傳神鬼之說，易開占故弄玄虛的說法，郝空雖然心存疑慮，但也不敢輕舉妄動。後來這塊磚就一直放在嘉峪關的閣樓後檐台上，成為數百年來的特殊景觀，更在民間口口相傳。