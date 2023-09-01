頑皮世界野生動物園8月31日晚間發布噩耗，園區內全台唯一的科摩多巨蜥（科摩多龍）「喵喵」不幸離世，令不少網友感到錯愕。園方悲痛表示，謝謝「喵喵」近30年的陪伴，「牠的威風身影，將會永遠留存你我記憶中」。據了解，「喵喵」是因疾病導致高齡去世。

頑皮世界野生動物園表示，「喵喵」是1994年頑皮世界開園時的元老動物，為現存世界上體型最大的蜥蜴。科摩多龍天性兇猛，有堅硬的鱗甲、能迅速麻痺對手的毒液、更有靈敏狡捷的動作，號稱陸上沒有天敵，「但因為喵喵對保育員相對溫和，不疾不徐，也不會粗暴採食，所以我們幫牠取了反差極大的名字」，也成為園區「鎮園之寶」。

當初「喵喵」來到頑皮世界時已是成年體型，推估應該有35～40歲（野外壽命約可存活20～30歲），相當於人類80～90歲。然而保育員今年6月初發現「喵喵」的活動力明顯下降，經獸醫師團隊保定拍攝X光診察，發現左前肢骨質疏鬆、肘關節腫大，不良於行。

園方將「喵喵」安置於隔離空間，並且在地面鋪設軟墊治療，這段時間牠的力氣依舊很大，對保育員的親手餵食亦能開心接受，園方一度以為牠仍能如往常恢復元氣回到展場，然而「喵喵」最終仍因心臟房室瓣膜纖維黏液性增生的老化病症，以及胰臟腺癌，高齡過世。

園方在粉專上發文表達難過與不捨，坦言與「喵喵」朝夕相處的保育員更是像失去熟悉的老朋友一樣，並由衷地感謝「喵喵」近30年的陪伴，帶給大小朋友歡樂時光；網友得知噩耗後也紛紛留言哀悼。